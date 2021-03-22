Що не так із київськими парковками та чому бюджет міста щороку недоотримує щонайменше 65 млн грн

Київ потопає в заторах через недосконалу систему паркування . Міська влада ігнорує цю проблему, тому впорядкуванням зайнялися спеціалісти в помаранчевих жилетах, які спочатку блокують паркомісця конусами, а потім вимагають / рекомендують заплатити готівкою за паркування на вулицях Києва.

Дуже часто це відбувається саме на паркувальних майданчиках КП «Київтранспарксервіс», яке не покращує умови паркування в столиці та не ліквідовує можливості для зловживань нелегальними паркувальниками.

Експерти ГО «Офіс Трансформації» створили інтерактивну мапу, на якій можна побачити масштаб проблеми. Зокрема, всі паркомати Києва (понад 30 штук) відключені та не обслуговуються. Також не працюють і рекламовані комунальним підприємством мобільні додатки Unip, Kyiv Smart City, Parking UA, Barking, Privat 24. Оплату можна здійснити лише нещодавно створеним сервісом Київ Цифровий.

Скільки втрачає місто від безоплатного паркування?

У відповідь на запит Офісу Трансформації «Київтранспарксервіс» відповів, що у 2020 році реалізував 24 000 паркувальних талонів на суму 13,1 мільйона гривень. Більша частина цього доходу — це купівля талонів комунальними підприємствами, ресторанами та іншими організаціями.

Наші розрахунки показують, що навіть з мінімальною виручкою з одного паркомісця в розмірі 30 гривень на день (250 робочих днів на рік при контролі сплати паркування на 11 тисячах паркомісць), КП “Київтранспарксервіс” (місто) могло б отримувати понад 80 млн гривень щороку, тобто в 5 разів більше, ніж зараз.

Як має працювати паркування у Києві?

КМДА разом з відповідними департаментами має якнайшвидше запустити Автоматичну систему контролю оплати послуг з паркування (АСКОП). Вона дозволить за секунди перевіряти оплату за паркування, а також штрафувати водіїв за зупинки на пішохідних переходах та інших заборонених місцях.

В деяких країнах Європи такий контроль здійснюється спеціальним автомобілем, який має відповідне обладнання. В Варшаві, наприклад, один такий автомобіль перевірає близько 10 тис автомобілів за день, виписуючи близько 600 штрафів на добу.

На жаль, у 2021 році системи АСКОП точно не буде. За її розробку взявся КП «Гіоц», який говорить про можливий тестовий запуск, "якоїсь такої системи". На переконання Офісу Трансформації неефективне КП треба замінити на приватний бізнес, як у випадку з евакуацією АСКОП.