Штрафи за парковку мають йти на побудову багатоповерхових паркінгів, - Кучеренко

Кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко пропонує змінити систему боротьби з хаотичним паркуванням так, щоб гроші від цього йшли в бюджет міста, а не в приватні руки. Про це він

о заявив під час брифінгу у Відкритому штабі “Батьківщини”, передає пресслужба.

"В Києві не так давно запрацювала система з евакуювання автівок. Це європейський досвід, але я не бачив, щоб в Європі все відбувалося так, як у нас. В Києві – це бізнес. Для того, аби забрати автівку зі штрафмайданчика, потрібно виплатити в середньому 2,5 тисячі гривень. Маємо порахувати: а скільки грошей з цього бізнесу йде в міський бюджет?" - зазначив кандидат.

За його словами, штрафи від порушників мають йти на побудову багатоповерхових паркінгів.

“В Європі все працює наступним чином: 2 контролера роблять фото, фіксують порушення й виписують штраф. Якщо порушник не сплатив штраф 200-300 евро, ця особа може втратити право водити автівку. Собівартість такої операції – це не ганяти евакуатори. В Європі гроші від порушників закону йдуть в бюджет. Мені здається, що ми зробили бізнес для приватної компанії. А мали б створити нормальну систему з виховання наших людей і використання грошей, які вони сплачують у вигляді штрафів на побудову багатоповерхових паркінгів. Саме так робиться в усьому цивілізованому світі”, – сказав політик.