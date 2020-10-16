(В)опрос дня
(В)опрос дня
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
ГоловнаПолітика

Штрафи за парковку мають йти на побудову багатоповерхових паркінгів, - Кучеренко

Щоб забрати автівку зі штрафмайданчика, потрібно виплатити в середньому 2,5 тисячі гривень.

Штрафи за парковку мають йти на побудову багатоповерхових паркінгів, - Кучеренко
Фото: ba.org.ua

Кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко пропонує змінити систему боротьби з хаотичним паркуванням так, щоб гроші від цього йшли в бюджет міста, а не в приватні руки. Про це він

о заявив під час брифінгу у Відкритому штабі “Батьківщини”, передає пресслужба.

"В Києві не так давно запрацювала система з евакуювання автівок. Це європейський досвід, але я не бачив, щоб в Європі все відбувалося так, як у нас. В Києві – це бізнес. Для того, аби забрати автівку зі штрафмайданчика, потрібно виплатити в середньому 2,5 тисячі гривень. Маємо порахувати: а скільки грошей з цього бізнесу йде в міський бюджет?" - зазначив кандидат.

За його словами, штрафи від порушників мають йти на побудову багатоповерхових паркінгів.

“В Європі все працює наступним чином: 2 контролера роблять фото, фіксують порушення й виписують штраф. Якщо порушник не сплатив штраф 200-300 евро, ця особа може втратити право водити автівку. Собівартість такої операції – це не ганяти евакуатори. В Європі гроші від порушників закону йдуть в бюджет. Мені здається, що ми зробили бізнес для приватної компанії. А мали б створити нормальну систему з виховання наших людей і використання грошей, які вони сплачують у вигляді штрафів на побудову багатоповерхових паркінгів. Саме так робиться в усьому цивілізованому світі”, – сказав політик.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також