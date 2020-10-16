(В)опрос дня
(В)опрос дня
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
ГоловнаПолітика

Офіс президента перерахував аргументи на користь легалізації медичного канабісу

Серед них, на думку ОПУ, лікування посттравматичного синдрому в учасників ООС.

Офіс президента перерахував аргументи на користь легалізації медичного канабісу
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офісі президента заявили, що не менше 2 млн українців потребують препаратів з медичною марихуаною.

Таким чином на сайті ОПУ роз'яснили винесене на всеукраїнське опитування Володимира Зеленського запитання про легалізацію медичного канабісу.

"Аргументи прибічників цієї ідеї відомі: коноплі без наркотичного ефекту можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне. Що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями, які, поки канабіс залишається нелегальним, змушені рятуватися за допомогою набагато важчих та небезпечніших за наслідками для організму препаратів. Також застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертається додому з війни", - заявили в ОПУ.

При цьому в ОПУ переконані, що легалізація медканабісу важлива, "якщо ми хочемо дбати про належну якість життя" осіб, які потребують таких препаратів. 

Офіс президента також назвав аргументи опонентів легалізації медичного канабісу - під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджувати наркотичні речовини.

"Але ефективною є та держава, яка нівелює ризики та використовує з користю для народу усі можливості, які існують... Підкреслюємо: йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту.", - запевнили у Зеленського.

Нагадаємо, що запитання про легалізацію медичного канабісу є четвертим у переліку опитування Володимира Зеленського, що пройде в день місцевих виборів.

13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, решту чотири називають по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України. В Офісі президента повідомили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення опитування не передбачається.

У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також