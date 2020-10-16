Офіс президента перерахував аргументи на користь легалізації медичного канабісу

В Офісі президента заявили, що не менше 2 млн українців потребують препаратів з медичною марихуаною.

Таким чином на сайті ОПУ роз'яснили винесене на всеукраїнське опитування Володимира Зеленського запитання про легалізацію медичного канабісу.

"Аргументи прибічників цієї ідеї відомі: коноплі без наркотичного ефекту можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне. Що особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями, які, поки канабіс залишається нелегальним, змушені рятуватися за допомогою набагато важчих та небезпечніших за наслідками для організму препаратів. Також застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертається додому з війни", - заявили в ОПУ.

При цьому в ОПУ переконані, що легалізація медканабісу важлива, "якщо ми хочемо дбати про належну якість життя" осіб, які потребують таких препаратів.

Офіс президента також назвав аргументи опонентів легалізації медичного канабісу - під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджувати наркотичні речовини.

"Але ефективною є та держава, яка нівелює ризики та використовує з користю для народу усі можливості, які існують... Підкреслюємо: йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту.", - запевнили у Зеленського.

Нагадаємо, що запитання про легалізацію медичного канабісу є четвертим у переліку опитування Володимира Зеленського, що пройде в день місцевих виборів.

13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, решту чотири називають по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України. В Офісі президента повідомили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення опитування не передбачається.

У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.