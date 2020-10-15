КВУ знайшов кандидатів-клонів у 24 містах

Комітет виборців України проаналізував виборчі списки і знайшов кандидатів-клонів у 24 містах України.

Про це повідомив голова КВУ Олексій Кошель, передає Укрінформ.

"Аналіз виборчих списків, які провів Комітет виборців, показав, що технологія клонування, тобто кандидати-клони присутні у 24 містах. Це надзвичайно багато, і ця технологія може призвести до того, що хтось із фаворитів кампанії може втратити навіть перемогу", - зазначив голова КВУ.

Зокрема, кандидати-клони зареєстровані в Ужгороді, Умані, Ніжині, Борисполі, Болграді, Каховці, Херсоні, Вознесенську.

За словами Кошеля, рекордна кількість клонів зареєстрована в місті Кремінна Луганської області. Там балотуються відразу три пари клонів: по дві особи з прізвищем Похила, дві особи з прізвищем Прокопенко і дві особи з прізвищем Чехута.

У Чернігівській області зареєстровані партія "Рідний дім", яку очолює міський голова Владислав Атрошенко, а також її клон - партія "Рідне місто", яку очолює Сергій Атрошенко. За даними експертів Чернігівського відділення КВУ, Сергій Атрошенко не був помічений в активному політичному житті краю впродовж багатьох років.

Кошель наголосив, що технологія клонування є одним з найбільш серйозних викликів на місцевих виборах.

"Наш аналіз виборчих списків показує, що технологія клонування залишається однією з найбільш серйозних технологій і, власне, одним із найбільш серйозних викликів на місцевих виборах. Тому що це не просто технологія розтягування голосів, це не просто політтехнологія впливу чи різних проявів агітації з боку однофамільців. Це технологія, яка фактично може зруйнувати виборчі кампанії", - зазначив голова КВУ.

За інформацією КВУ, партія "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році недоотримала чотири мандати через технологію клонування.

Станом на 7 жовтня поліція відкрила 11 кримінальних справ за фактом реєстрації кандидатів-клонів. Тільки щодо ситуації в Умані були відкриті дві кримінальні провадження.

Раніше повідомляли, що ЦВК скасувала реєстрацію тезок Філімонова, Зеленського і Саакашвілі на вибори мера Одеси.

Нагадаємо, Міністерство юстиції має намір звернутися до Верховної Ради з пропозицією внести зміни до Виборчого кодексу для боротьби з кандидатами-"двійниками". Юридичних підстав для відмови заявникам-"клонам" немає.