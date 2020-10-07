Поліція відкрила 11 кримінальних справ за фактом реєстрації кандидатів-клонів

Тільки щодо ситуації в Умані були відкриті дві кримінальні провадження.

За фактами реєстрації кандидатів-двійників на місцевих виборах поліція відкрила 11 кримінальних проваджень.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

За словами начальника головного слідчого управління Руслана Дударця, тільки щодо ситуації в Умані були відкриті дві кримінальні провадження.

"Найбільш кричущий факт - реєстрація "двійників" мера міста Умані. Наразі за цими фактами відкрито два кримінальні провадження, досудове розслідування триває", – сказав Руслан Дударець.

Загалом на сьогодні поліція притягнула до відповідальності 14 осіб, яким оголошені підозри у 8 кримінальних провадженнях.

"Ми вже повідомили про підозру кандидату в мери міста Світловодськ та його поплічнику, які з метою перешкоджання конкурентам підшукали особу – "двійника", який зареєструвався на вибори. Надалі знявся і почав співпрацювати зі слідством", - повідомив заступник начальника ГСУ Нацполіції.

Також він зазначив, що значна кількість кримінальних проваджень, пов'язаних з підкупом виборців та порушенням виборчого законодавства.

"За цими фактами розпочато 47 і 38 кримінальних проваджень відповідно, що становить 80% від загальної реєстрації щодо порушення виборчих прав громадян".

Раніше повідомляли, що ЦВК скасувала реєстрацію тезок Філімонова, Зеленського і Саакашвілі на вибори мера Одеси.

Нагадаємо, Міністерство юстиції має намір звернутися до Верховної Ради з пропозицією внести зміни до Виборчого кодексу для боротьби з кандидатами "двійниками". Юридичних підстав для відмови заявникам-"клонам" немає.