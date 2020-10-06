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Поліція відкрила 205 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу

Місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня.

За останню добу поліцейські відкрили десять кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами, призначеними на 25 жовтня. Загалом же з 5 вересня зареєстровано вже 205 таких провадження.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Упродовж доби до поліції надійшло 206 заяв і повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 205 кримінальних правопорушень: 108 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 97 пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 461 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, в Україні 5 вересня стартував виборчий процес місцевих виборів. Вони відбудуться 25 жовтня 2020 року.

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