Поліція відкрила 205 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу

За останню добу поліцейські відкрили десять кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами, призначеними на 25 жовтня. Загалом же з 5 вересня зареєстровано вже 205 таких провадження.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Упродовж доби до поліції надійшло 206 заяв і повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 205 кримінальних правопорушень: 108 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 97 пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 461 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, в Україні 5 вересня стартував виборчий процес місцевих виборів. Вони відбудуться 25 жовтня 2020 року.