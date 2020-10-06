Зеленський виключив проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу

Президент України Володимир Зеленський виключив проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe.

"Я казав і Президенту Макрону, і канцлеру Німеччини Меркель, і Президенту Путіну, що в нас не буде там спостерігачів, якщо не буде кордону (під нашим контролем) і ми не зможемо контролювати перебіг виборів. Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи. З точки зору безпекової ситуації – не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути, – має бути вільний вибір народу України. Не працюватиме правоохоронна система. Ми не знаємо, що буде відбуватися, якщо не буде (контрольованого Україною. – Ред.) кордону між Україною та Росією. Кордон України має контролювати саме українська влада. Я це кажу відкрито. Я вважаю, що по-іншому не може бути. Суспільний вибух у нас в Україні, той чи інший пункт – це просто фізично неможливо", - пояснив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в одному з пунктів Мінських угод є виведення всіх незаконних військових формувань з території.

"Як їх будуть виводити, куди вони повинні вийти… Потім – передача нам контролю над кордоном. І тоді ми будемо знати, що нічого іншого не відбувається, що там не перебувають якісь інші мілітаризовані формування й вони не повертаються", - додав він.

На сайті президента оприлюднена українська версія інтерв’ю.

Нагадаємо, постанова про місцеві вибори, яку Рада затвердила 15 липня, передбачає, що голосування на окупованих територіях може відбутися лише після припинення окупації, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю над кордонами. Такі умови проведення виборів підтвердили в Офісі президента.

Представники Росії на переговорах у Мінську та у "нормандському форматі" домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Проведення голосування на цих територіях означатимуть легітимізацію фейкових республік "Л/ДНР".