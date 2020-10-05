Джемілєв наполягає на призначенні уповноваженого президента України у справах кримських татар

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв наполягає на призначенні уповноваженого президента у справах кримських татар.

Про це Джемілєв заявив на брифінгу 5 жовтня, повідомляє Крим.Реалії.

"Дуже важлива взаємодія Меджлісу кримськотатарського народу з Офісом президента ... Необхідно відновити інститут уповноваженого з проблем кримськотатарського народу при президенті, який існував при п’ятому президентові, але зараз перестав існувати, або принаймні припинений. Ми в цьому питанні якоїсь ясності не маємо. З одного боку, президент говорить, що чекає кандидатуру від нас, ми подали кандидатуру рік з гаком тому, але відповіді немає", - сказав Мустафа Джемілєв.

В Офісі президента наразі заяви Джемілєва не коментували.

П’ятий президент України Петро Порошенко створив посаду Уповноваженого президента у справах кримськотатарського народу в серпні 2014 року. На цю посаду був призначений Мустафа Джемілєв. 18 травня 2019 року Порошенко підписав указ про звільнення Джемілєва від цієї посади.

Президент України Володимир Зеленський в жовтні 2019 року, сказав, що чекає пропозицій від кримських татар щодо кандидатури на посаду уповноваженого у справах кримськотатарського народу.

У свою чергу Джемілєв повідомив, що подав кандидатуру глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова на цю посаду ще в серпні 2019 року.