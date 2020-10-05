Кличко назвав вулиці, які відремонтують в Києві в 2021 році

Мер Києва Віталій Кличко поділився планами щодо ремонтів доріг на наступний рік. Про це мер розповів під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Поки дозволяє погода ми продовжуємо ремонти доріг у столиці. Можу точно сказати, що оновлення доріг та шляхопроводів буде одним з пріоритетів і в наступному році. У 2021-му ми плануємо завершити реконструкцію, зокрема, Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Чорнобильської та Борщагівської, - сказав Кличко. - Продовжимо роботи з будівництва вулиць Довбуша, Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської та від Богатирської до Оболонського проспекту. Під'їзної автомобільної дороги від проспекту Лобановського до аеропорту "Київ" (Жуляни). Також продовжимо роботи з реконструкції вулиць Івана Франка, Стеценка, транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана. Проспекту Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля метро «Чернігівська», - повідомив Кличко.

Щодо нових об’єктів мер зазначив, що буде розпочато будівництво велодоріжки на Набережному шосе - від Поштової площі до мосту Патона.

Розпочнеться також проектування робіт з реконструкції мосту Патона, капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда.

«Також у планах - капремонт Софійської площі та деяких вулиць в центрі міста. - Зокрема, вулиць Льва Толстого та Терещенківської. Продовжимо і оновлення міжквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста. А завтра ми відкриємо два оновлених шляхопроводи на вулиці Богатирській. І до кінця року – іще багато оновлених об»єктів», - сказав мер.

Також мер нагадав про масштабну програму із заміни старих ртутних та натрієвих світильників, розпочату КП «Київміськсвітло» наприкінці 2017-го року. Нове вуличне освітлення встановлюють на всіх вулицях та об"єктах, де здійснюють капітальні ремонти.

«На сьогодні замінили на сучасні LEDи майже 35 тисяч старих світильників. А також оновили понад 10 тисяч опор. Сучасне освітлення вже мають сотні столичних вулиць, проспектів, прибудинкових територій, парків та скверів, більшість мостів. Останнім часом роботи з капітального ремонту системи освітлення здійснили або завершують на вулицях: Вифлиємська, Сортувальна, Урлівська, Січових стрільців, Івана Франка, Золотоворітська, Малопідвальна», - підкреслив Віталій Кличко.