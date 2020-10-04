"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Вірменія та Азербайджан повідомили про "запеклі бої" у Нагірному Карабаху
Вірменія та Азербайджан повідомили про "запеклі бої" у Нагірному Карабаху
У Києві 35-річну жінку зарізали у продуктовому магазині
У Києві 35-річну жінку зарізали у продуктовому магазині
Азербайджан слідом за Вірменією заявив про готовність до мирних переговорів
Азербайджан слідом за Вірменією заявив про готовність до мирних переговорів
США пригрозили Болгарії санкціями через "Турецький потік"
США пригрозили Болгарії санкціями через "Турецький потік"
Порошенка госпіталізували через коронавірус
Порошенка госпіталізували через коронавірус
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
В Україні обрали найкращого вчителя року
В Україні обрали найкращого вчителя року
ГоловнаСуспільствоПодії

На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла

Водій каже, що у нього відмовили гальма.

На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла
Фото: facebook.com/KyivOperativ

На проспекті Свободи у Києві маршрутка на переході збила трьох людей, одна жінка померла. Про це інформує паблік Київ оперативний у фейсбук.

ДТП сталася вдень у неділю, 4 жовтня.

"Зі слів свідків, люди переходили дорогу на свій зелений сигнал світлофора, по незрозумілим причинам водій маршрутного таксі не зупинився і збив трьох людей. На жаль, одна жінка залишилася під автобусом і швидка, яка приїхала на місце констатувала факт смерті", - йдеться у повідомленні.

Двох людей госпіталізували. Водій маршрутки сказав, що у нього відмовили гальма.

Нагадаємо, на Запоріжжі підліток на легковику не впорався з керуванням і скоїв ДТП з трьома загиблими.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також