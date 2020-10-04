Водій каже, що у нього відмовили гальма.

На проспекті Свободи у Києві маршрутка на переході збила трьох людей, одна жінка померла. Про це інформує паблік Київ оперативний у фейсбук.

ДТП сталася вдень у неділю, 4 жовтня.

"Зі слів свідків, люди переходили дорогу на свій зелений сигнал світлофора, по незрозумілим причинам водій маршрутного таксі не зупинився і збив трьох людей. На жаль, одна жінка залишилася під автобусом і швидка, яка приїхала на місце констатувала факт смерті", - йдеться у повідомленні.

Двох людей госпіталізували. Водій маршрутки сказав, що у нього відмовили гальма.

Нагадаємо, на Запоріжжі підліток на легковику не впорався з керуванням і скоїв ДТП з трьома загиблими.