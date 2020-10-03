У Києві 35-річну жінку зарізали у продуктовому магазині

У Києві розшукують вбивцю 35-річної жінки - адміністратора продуктового магазину у Солом’янському районі. Про це повідомили на сайті столичної поліції.

Злочин стався у закладі на проспекті Відрадному ввечері 2 жовтня. До поліції зателефонував чоловік і повідомив, що виявив жінку з ножовими пораненнями у складському приміщенні магазину.

“У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що до приміщення магазину, у якому перебувала адміністратор закладу, зайшов невідомий чоловік та згодом почав наносити жінці ножові поранення. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події”, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вбивцю розшукують.

Нагадаємо, цього тижня у Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні.