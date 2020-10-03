На Луганщині рятувальники продовжують гасити сім осередків займання

У Луганській області четвертий день продовжують палати лісові пожежі, рятувальники гасять сім осередків вогню. Про це повідомили у суботу вранці у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Відкритий вогонь спостерігається у Новоайдарському, Станично-Луганському та Сєвєродонецькому районах.

Станом на 9 ранку суботи частину осередку біля населених пунктів Боброве та Воронове вдалось локалізувати. Вогонь розповсюджувався у керунку Сєвєродонецька.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем в усіх вісьмох осередках складає понад 20 тис. га.

До зони ураження потрапило 32 населених пункти. Евакуювали 150 осіб.

У ДСНС повідомили про сім загиблих внаслідок лісових пожеж на Луганщині, ще чотири особи вважаються зниклими безвісти. 18 осіб отримали травми, серед них - троє рятувальників.

Усього до гасіння залучили 2 296 осіб (серед них працівники ДСНС та військові), 216 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32 та три вертольоти ДСНС.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксували 146 пожеж. 2 жовтня площа пожеж становила понад 13 тис. гектарів.

В Офісі Генпрокурора повідомили про 11 загиблих.