Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "До останнього моменту паніки на борту не було"
Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "До останнього моменту паніки на борту не було"
Головред російського інтернет-ЗМІ спалила себе біля будівлі МВС після обшуку
Головред російського інтернет-ЗМІ спалила себе біля будівлі МВС після обшуку
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
Т.в.о. голови правління ОГХК Пітера Девіса звільнили через підозрілі контракти
Т.в.о. голови правління ОГХК Пітера Девіса звільнили через підозрілі контракти
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
У Трампа виявили коронавірус (оновлено)
У Трампа виявили коронавірус (оновлено)
Бігус назвав Дубінського автором фейку "Вєстєй" про "повій Майдану"
Бігус назвав Дубінського автором фейку "Вєстєй" про "повій Майдану"
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Microsoft інвестує пів мільярда доларів в український ринок
Microsoft інвестує пів мільярда доларів в український ринок
ГоловнаСуспільствоПодії

На Луганщині рятувальники продовжують гасити сім осередків займання

Лісові пожежі тривають четвертий день.

На Луганщині рятувальники продовжують гасити сім осередків займання
Фото: ДСНС

У Луганській області четвертий день продовжують палати лісові пожежі, рятувальники гасять сім осередків вогню. Про це повідомили у суботу вранці у Державній службі з надзвичайних ситуацій

Відкритий вогонь спостерігається у Новоайдарському, Станично-Луганському та Сєвєродонецькому районах.

Станом на 9 ранку суботи частину осередку біля населених пунктів Боброве та Воронове вдалось локалізувати. Вогонь розповсюджувався у керунку Сєвєродонецька.  

За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем в усіх вісьмох осередках складає понад 20 тис. га.

До зони ураження потрапило 32 населених пункти. Евакуювали 150 осіб. 

У ДСНС повідомили про сім загиблих внаслідок лісових пожеж на Луганщині, ще чотири особи вважаються зниклими безвісти. 18 осіб отримали травми, серед них - троє рятувальників. 

Усього до гасіння залучили 2 296 осіб (серед них працівники ДСНС та військові), 216 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32 та три вертольоти ДСНС.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксували 146 пожеж. 2 жовтня площа пожеж становила понад 13 тис. гектарів. 

В Офісі Генпрокурора повідомили про 11 загиблих.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області. Президент  Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також