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Через пожежі в Луганській області постраждали троє рятувальників

Рятувальники виявили тіла 8 людей, що загинули через пожежі. 18 осіб травмовані. Вважаються зниклими безвісті 4 особи.

Через пожежі в Луганській області постраждали троє рятувальників
Фото: ДСНС

Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на 18:00 2 жовтня виявили тіла 8 людей, які загинули в результаті пожеж в Луганській області. 18 осіб травмовані, зокрема 3 працівника ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Виявлено тіла 8 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 - отриманих опіків, 3 - серцевих нападів, причина смерті 1 особи встановлюється, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважаються зниклими безвісті 4 особи", - йдеться у повідомленні.

30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Станом на 11:00 2 жовтня площа пожеж становить понад 13 тис. гектарів. За даними ДСНС, загинули 9 людей, ще 17 госпіталізовані.

На Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.

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