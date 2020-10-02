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У Києві судитимуть жінку, ​яка через конфлікт із донькою 13 разів повідомляла про "замінування" вишу, в якому вона працює

Так мати намагалася добитися звільнення доньки.

У Києві судитимуть жінку, ​яка через конфлікт із донькою 13 разів повідомляла про "замінування" вишу, в якому вона працює
Фото: пресс-служба Нацполиции

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо 56-річної жінки, яка неодноразово повідомляла про замінування корпусів Національної академії державного управління при президентові України.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури №10.

Встановлено, що у період з липня 2019 по червень 2020 року жінка здійснила 13 завідомо неправдивих повідомлень про замінування трьох корпусів вишу.

"Жінку, яка здійснювала неправдиві повідомлення про замінування, невдовзі встановили та затримали. Вказані дії вона здійснювала через конфлікт із донькою, яка працює у навчальному закладі, бажаючи її звільнення. Результати проведеної судово-психіатричної експертизи засвідчили, що жінка є обмежено осудною", - повідомили в прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Харкові поліція повідомила про підозру школярці, яка "замінувала" відділок.

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