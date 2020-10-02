У суботу в Україні тепло й без опадів

У суботу, 3 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +19...+21 градус.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +21...+23 градуси.
На півночі України слабкий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +20...+22 градуси.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +19...+21 градус.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +21...+23 градуси.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +21...+23 градуси.