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У суботу в Україні тепло й без опадів

Слабкий дощ можливий лише на півночі країни.

У суботу в Україні тепло й без опадів
Фото: liveinternet.ru

У суботу, 3 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +19...+21 градус.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +21...+23 градуси.

На півночі України слабкий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +20...+22 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +19...+21 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +21...+23 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +21...+23 градуси.

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