"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?

Был ли самолет неисправным? Действительно ли командир полетов отдал приоритет на посадку другому борту? Что происходило на борту АН-26Ш в последние секунды? Ответы на эти и другие вопросы - в материале LB.ua.

Вечером 25 сентября воздушное судно АН-26Ш, выполняя очередной круг в рамках плановых учебных полетов, накренилось влево, сошло с курса и упало в лесопосадку за полтора километра от аэродрома Чугуев . На борту было 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил и семь офицеров. В крушении АН-26Ш выжил только солдат Вячеслав Золочевский. Сейчас он находится в Харьковском военном госпитале. Курсант Виталий Вильховой умер в больнице на следующий день после авиакатастрофы.

Фото: Іван Ковпашко

“Между докладом о готовности к посадке и крушением прошло около минуты”

20.35. Борт совершил взлет и стал на заданный курс в соответствии с картой полетов.

20.38. При выполнении полета экипаж заметил падение давления по ИКМ (измеритель крутящего момента) левого двигателя. Командир экипажа Богдан Кишеня доложил об этом руководителю полетов Александру Жуку. По его команде экипаж прекратил выполнение полетного задания и продолжил полет по кругу для выполнения экстренной посадки.

20:41. Экипаж запросил посадку.

20:44. Летчик доложил о проходе дальнего привода и готовности к посадке, получив разрешение руководителя полетов - продолжил снижение по глиссаде.

20.45. При заходе на посадку самолет потерял высоту и столкнулся с землей на расстоянии около 1500 м от взлетной полосы аэродрома воинской части. В результате падения самолета АН-26Ш произошло возгорание основной части фюзеляжа.

Так выглядит хронология крушения АН-26Ш, восстановленная LB.ua на основании предварительных расшифровок радиопереговоров, с которыми нам удалось ознакомиться в Харьковском университете воздушных сил. Исходя из этих данных, между докладом о готовности к посадке и крушением прошло около минуты. Самолет резко накренился влево, через полтора километра упал, зацепив полосу, зашел в лесопосадку и практически развернулся носом.

Спустя несколько дней после крушения основной версией следствие называет отказ работы агрегатов или левого двигателя самолета. Однако, сейчас невозможно сказать, работал левый двигатель или нет - для этого нужно дождаться расшифровки бортовых самописцев. Об этом в разговоре с LB.ua сказал ректор Харьковского университета Воздушных Сил Александр Туринский.

Отметим, что само по себе падение давления по ИКМ или отказ левого двигателя не критичны для летчика двухдвигательного АН-26Ш. Более того, некоторые упражнения направлены именно на готовность курсантов к отказу двигателя.

Фото: EPA/UPG

В то же время, пилот заходил на посадку так, как будто двигатель работал, говорит Александр Туринский.

“Экипаж АН-26Ш заходил на посадку с закрылками 38 градусов, а не 15 градусов. Если двигатели работали, он заходил в соответствии с руководством по летной эксплуатации“, - заявил ректор.

Ошибку летчика руководство вуза не исключает, хотя подчеркивает: неделю назад этот же командир экипажа Богдан Кишеня уже совершал посадку на одном двигателе.

Другое возможное объяснение - ошибки пилота не было, а двигатель отказал в последние секунды, поэтому АН-26Ш так резко отбросило на полтора километра влево. Внезапный отказ двигателя мог произойти между дальним и ближним приводом, на расстоянии около трех километров до полосы и на высоте около 300-350 метров от земли, считает авиаэксперт Валерий Романенко.

Он отметил, что еще одной причиной столь резкого разворота самолета могла стать неисправность винта - так, по неофициальной информации, командир корабля смог стабилизировать обороты левого винта перед взлетом только с третьей попытки.

Выживший курсант Вячеслав Золочевский подтвердил LB.ua, что до последнего момента полет был штатным - на борту не было никакой паники. О падении давления по ИКМ левого двигателя в 20:38 Вячеслав вообще не знал. На вопрос о том, была ли ситуация критической, он ответил: “Нет”.

Фото: скриншот видео ТСН Вячеслав Золочевский, единственный выживший при крушении Ан-26

Итак, ключевым остается вопрос: что произошло после 20:44, когда АН-26Ш прошел дальний привод? Что заставило его совершить резкий отворот влево? Ответа на этот вопрос пока нет.

“Перед последним вылетом самолет был полностью исправен”

Самолет Ан-26Ш выпустили 21 октября 1977 - по состоянию на момент аварии ему было около 43 лет. В 1996 году самолет отремонтировали, а решением от 2 сентября этого года, то есть за 23 дня до аварии, ДП “Антонов” снова продлил самолету срок службы до 2022 года.

Левый двигатель АН-26Ш (который вероятно отказал во время полета) был изготовлен 30 декабря 1977 года. Он - практически ровесник самолета. Правый двигатель изготовили еще раньше - в 1974 году. Ему сейчас 46 лет. Об этом свидетельствуют данные, которые оказались в распоряжении LB.ua.

Последний раз левый двигатель ремонтировали в 1990 году, правый двигатель - в 1993 году. Затем вместо ремонта им просто продляли ресурсы. Вывод, который лежит на поверхности: техническое состояние самолета и его двигателей вызывают сомнения.

Это подтверждает и глава Харьковской ОДА Алексей Кучер. “Вся информация, которая стекается ко мне, говорит о том, что самолет действительно был неисправен. Наверное, 99% - это то, что мы сейчас можем утверждать”, - сообщил он LB.ua.

Фото: скрин видео Губернатор Харьковской области Алексей Кучер (справа) и начальник ХНУПСа Александр Туринский на месте трагедии

Однако ректор Харьковского университета Воздушных Сил Александр Туринский убеждает: на самолетах с двигателями, у которых закончился ресурс, никто не летает, а продление ресурсных показателей самолета и двигателя выполняет завод-изготовитель.

В то же время, Александр Туринский подчеркнул: непосредственно во время плановых учебных полетов самолет проверяли и осматривали - после каждой посадки и перед каждым взлетом. Более того, курсант Вячеслав Золочевский заявил в комментарии LB.ua, что перед последним вылетом самолет был полностью исправен.

“Командир экипажа доложил о штатной посадке”

Вечером 25 сентября, перед крушением АН-26Ш, в воздухе был еще один самолет АН-26Ш и два вертолета - МИ-8 и МИ-2. Все они, по словам ректора Александра Туринского, принадлежат бригаде, которая в этот день совершала учебные полеты.

После крушения самолета глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил: “Когда пилот запросил посадку, люди, которые отвечают за эту посадку, ответили только через минуту, потому что они сажали другой борт”.

Мы решили проверить эту информацию. Оказалось, что первым на посадку действительно зашел другой АН-26Ш, на котором проходили подготовку курсанты транспортной авиации. Вертолеты в это время отвели на магистральную полосу, чтобы “расчистить” место посадки для самолета, который вскоре разбился. При этом ректор университета подчеркнул: “Никакой задержки не было”.

В ответ на вопрос о том, почему первым сел другой самолет, Александр Туринский назвал две причины.

Фото: 112

«Первый самолет уже был на четвертом развороте, заходил на посадку, в то время как второй был только на траверзе полосы. Первый самолет сел в 20:42, АН-26Ш в это время даже не прошел дальний привода и не доложил о готовности к посадке, - объясняет Туринский. - Кроме того, АН-26Ш не мог сесть поперек полосы. Ему все равно надо было зайти по кругу до дальнего привода, пройти ближний привод и сесть».

Авиаэксперт Валерий Романенко говорит: посадка другого борта около 20:40 вряд ли могла на что-то повлиять, и вряд ли была связанной с катастрофой Ан-26Ш.

“Одного курсанта не допустили к полету - он пришел на занятия неподготовленным”

Крушение военного самолета под Чугуевом 25 сентября унесло жизни 26 человек. Тела погибших курсантов и офицеров оставались на месте крушения около суток, в это время эксперты осматривали место происшествия. Затем тела погибших переместили в рефрижератор. Следствие назначило ряд экспертиз для идентификации тел - отбор образцов ДНК у родственников погибших уже начат.

В ночь после авиакатастрофы руководство Харьковского университета воздушных сил не могло назвать точное количество людей, находившихся в самолете. В СМИ появлялись разные данные. Дело в том, что на борту должно было быть 28 человек. Позже оказалось, что курсанта Александра Харченко к полету не допустили.

Фото: EPA/UPG

Ректор университета Воздушных сил Александр Туринский объяснил, что в тот день Харченко пришел неподготовленным. “Начали проверять готовность рабочих мест. Это надо выложить линейку для расчетов, наручные часы, планшет… И он забыл. Взрослый человек, и первый раз он забыл. Раз он не готов, его к полету не допустили. Он вышел с самолета и побрел. Никого не искал, чтобы доложить”, - рассказал ректор. После минутной паузы Туринский констатировал: “Именно забывчивость спасла ему жизнь”.

Единственный выживший в крушении самолёта АН-26Ш курсант Вячеслав Золочевский сейчас находится в Военно-медицинском центре Восточного региона. Его уже готовят к выписке. Как рассказал Золочевский LB.ua, чувствует он себя уже гораздо лучше - и физически, и морально.

Неделю назад он поступил в больницу с множественными ранами, ожогом лица, черепно-мозговой травмой. После падения и загорания самолёта Золочевского накрыло фюзеляжем - это, вероятно, и спасло ему жизнь. Когда курсант пришел в себя и смог выбраться из обломков, он пытался помочь сослуживцу Виталию Вильховому, получившему ожог 90% тела.

Вильховой умер в больнице на следующий день после авиакатастрофы. Прощание с ним состоялось 29 сентября - сначала на харьковском Мемориале Славы, а затем борт с телом Виталия Вильхового отбыл на Львовщину, откуда тот родом.

Известно, что члены семей погибших в катастрофе АН-26Ш военнослужащих получат одноразовую денежную помощь в размере более 1,5 миллиона гривен. 12 погибших - родом из Харькова или области, то есть им полагается помощь от местных властей.

Фото: facebook/АntonGerashchenko

По словам главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, решение о выделении помощи еще не принято, однако губернатор пообещал рассмотреть этого вопрос на сессии облсовета. Ориентировочно она состоится 15 числа.

“На данный момент в деле о крушении АН-26Ш нет задержанных или подозреваемых”

Точку во всех конспирологических теориях вокруг крушения АН-26Ш сможет поставить только расшифровка бортовых самописцев, экспертиза обломков самолета и тел погибших. Исследования будут длиться несколько недель, говорит Кучер.

Следствие по этому делу ведет Государственное бюро расследований (оно уже квалифицировало крушение самолета по статье 416 Уголовного кодекса — нарушение правил полетов, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, - LB.ua). До 25 октября о результатах расследования должна отчитаться правительственная комиссия.

Как стало известно LB.ua, в момент крушения АН-26Ш часть руководства Университета воздушных сил отсутствовала в Харькове. Ректор говорит, что был в командировке, как и его заместитель по летной части вместе с начальником штаба. “Начальник летного факультета - больной, с COVID”, - рассказал Александр Туринский.

Сейчас ряд должностных лиц Университета воздушных сил отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом LB.ua сообщил глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский. Среди отстраненных - заместитель начальника вуза по летной подготовке, начальник службы безопасности полетов, командир части и его заместитель, руководитель полетов, командир эскадрильи, помощник руководителя полетов.

Фото: Ярослава Вольвач

Заместителя начальника университета по летной подготовке Игоря Черепенько, тем не менее, мы застали на рабочем месте. По данным LB.ua, сейчас среди руководства университета нет задержанных или подозреваемых. Следователи только отобрали у них свидетельские показания и изъяли документы из университета.

Глава ОГА и начальник университета Воздушных сил стоят на полярных позициях - и в случае с катастрофой, и на местных выборах

Крушение АН-26Ш случилось ровно за месяц до местных выборов 25 октября. Двое героев этого текста, озвучивших полярные позиции, идут на выборы. Нынешний глава ОГА Алексей Кучер - кандидат в мэры Харькова от "Слуги народа". Ректор университета Воздушных Сил Александр Туринский - восьмой номер в списках Блока Светланы Светличной “Разом!”, а также первый номер в шестом округе от этого же блока.

Александр Туринский, когда мы встретились впервые, заявил, что на выборы не пойдет. "Мне министр сказал, либо увольняешься, либо идешь. Поэтому я не пойду. Но с регистрации они не успели снять", - сообщил он. Однако на следующий день ректор был уже не столь категоричен: "Если министр разрешит, пойду".

Кучер заявляет, что Туринский может скрывать какую-то информацию, или даже людей, ответственных за принятие решений в тот вечер 25 сентября. Туринский же называет заявления Кучера голословными.

Остается надеяться, что личные и политические амбиции всех действующих лиц в истории с крушением АН-26Ш не помешают следствию установить подлинные причины катастрофы.