Данилишин просить суд визнати вибори президента НАНУ незаконними

Один з кандидатів на посаду президента Національної академії наук академік НАН Богдан Данилишин подав до суду позов щодо незаконності проведення виборів очільника НАНУ.

Про це Данилишин повідомив у фейсбуці.

"29 вересня мною як кандидатом на посаду президента НАН України, академіком НАН України була подана позовна заява до Шевченківського районного суду міста Києва щодо незаконності проведення виборів президента та президії НАН України 6-9 жовтня 2020 року. Крім того, я прошу визнати незаконною та скасувати постанову президії Національної академії наук України від 07.09.2020 р. № 138 «Про порядок проведення виборчої сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України» та інші вимоги", - написав Данилишин.

Він наголосив, що не бачить готовності теперішнього керівного складу Академії до змін, а лише "глибоке бажання законсервувати стан справ, який має місце останні 20 років". Цим самим, на переконання Данилишина, теперішній склад президії Академії наук залишає українську науку без майбутнього.

Данилишин переконаний, що Академія потребує "глибокого реформування, омолодження керівного складу і проривних ідей, які зможуть вивести українську науку із затяжного бюрократичного штопору". Зміни, вважає кандидат у президенти НАН, мають відбутися в низових ланках Академії - інститутах, де "більше 70% керівники - люди яким далеко за 70 років".

На його думку, доцільно обрати в президію НАН "молодих людей до 50-60 років".

Вибори президента Національної академії наук України, а також вибори нового складу президії НАН були запланована на 13-17 квітня 2020 року, але були перенесені у зв'язку з поширенням коронавірусу. 7 вересня на засіданні президії Національної академії наук України ухвалили рішення про проведення виборів 7-9 жовтня.

На посаду президент НАНУ претендують 78-річний Владислав Гончарук, 55-річний Богдан Данилишин, 69-річний Анатолій Загородній, 77-річний Сергій Комісаренко і 70-річний Володимир Семиноженко.

Наприкінці березня повідомляли, що 101-річний академік Патон має намір покинути пост президента НАНУ. Проте вибори, призначені на квітень, не відбулися. 19 серпня Борис Патон помер. Академію наук він незмінно очолював з 1962 року.