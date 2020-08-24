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Зеленський запропонував заснувати премії імені Скорика та Патона

Нагороди вручатимуть за вагомий внесок у розвиток науки та музичного мистецтва.

Зеленський запропонував заснувати премії імені Скорика та Патона
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський запропонував заснувати дві державні премії імені Мирослава Скорика та Бориса Патона. Про це він повідомив під час виступу на урочистостях до Дня Незалежності, передає пресслужба глави держави.

Президент наголосив, що Скорик та Патон були геніями сучасності і нам пощастило жити з ними в один час. 

"Сьогодні я направив до уряду відповідні листи щодо заснування двох премій: за вагомий внесок у розвиток науки та наукові досягнення - Державної премії імені Бориса Патона та за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва – Державної премії імені Мирослава Скорика", - сказав президент.  

Зеленський також відзначив, що в України багата музична історія. Після чого на Софійській площі почався концерт. На ньому виступили Монатік, Потап, Оля Полякова та інші знаменитості. Вєрка Сердючка співала на даху вагона на колесах. Деякі пісні виконували російською мовою.

Композитор та музикознавець Мирослав Скорик помер 1 червня. Йому був 81 рік.

Науковця Бориса Патона не стало 19 серпня у віці 101 року.

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