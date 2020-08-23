Аналогічні акції в той самий час відбулися в Білорусі, Литві, Латвії, Естонії, Грузії, Молдові.

Фото: Lb.ua

Кілька десятків людей в центрі Києва вийшли на вулицю на знак солідарності з громадянами Білорусі, які проводять багатотисячний мітинг у Мінську.

Про це з місця події повідомляє кореспондент LB.ua.

Учасники акції утворили живий ланцюг, після чого пройшли маршем центральними вулицями Києва - від посольства Білорусі в Україні до Майдану Незалежності.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"На 31 річницю Балтійського шляху ініціативні групи з Білорусі, України, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Молдови організують у своїх країнах та в багатьох столицях світу Живий ланцюг солідарності з білоруським народом, яка з'єднала б наші столиці та наші серця", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці організаторів акції.

"Нехай наш глобальний ланцюг «Шлях до свободи» буде тим шляхом молитви і добра, який зможе зламати всі ланцюги зла і ненависті, нехай всі релігії та конфесії, і громадяни, для яких важлива свобода, підтримають білорусів, які звільняються від диктатури, що тривало 26 років", - сказано в повідомленні.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Аналогічні акції одночасно пройшли в країнах Балтії, Грузії та Молдові, повідомили організатори.

Нагадаємо, вчора у Мінську відбулася акція проти застосування сили до мирних демонстрантів і на знак солідарності із постраждалими, учасники якої утворили живий ланцюг довжиною близько 13 кілометрів.