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У Юлії Тимошенко виявили коронавірус, стан - важкий

ЗМІ повідомляють, що інфікувались також члени її сім'ї.

У Юлії Тимошенко виявили коронавірус, стан - важкий
Фото: ba.org.ua

У лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко виявили коронавірус. Про це повідомила прессекретар політика Марина Сорока у фейсбук.

"Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!", - написала вона.

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомила, що коронавірусом інфікувались також члени сім’ї Тимошенко.

За даними видання, разом із Тимошенко на ковід-19 захворіли і її донька Євгенія Тимошенко разом з чоловіком – Артуром Чечоткіним.

Юлії Тимошенко 59 років.

Нагадаємо, коронавірусом перехворів 7-річний син Володимира Зеленського та перша леді Олена Зеленська.

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