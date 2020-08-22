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У неділю короткочасні дощі пройдуть на заході України

У Києві до + 28 градусів.

У неділю короткочасні дощі пройдуть на заході України
Фото: tov-tob.livejournal.com

23 серпня у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с, температура вночі +14 ... + 16 градусів, вдень + 26 ... + 28 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, вдень + 24 .. . + 30 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +11 ... + 16 градусів, вдень + 18 ... + 23 градуси. У Моршині вночі також без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +15 ... + 17 градусів, удень +25 ... + 27 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями також короткочасний дощ, температура повітря вночі +13 ... + 15 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів. У Сваляві вночі також без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +14 ... + 16 градусів, удень +26 ... + 28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +11 ... + 18 градусів, удень +22 ... + 29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, удень +23 ... + 30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, також без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, удень +23 ... + 29 градусів.

На півдні України також хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +13 ... + 19 градусів, вдень + 24 ... + 30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с, температура повітря вночі +14 ... + 19 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +16 ... + 18 градусів, вдень + 27 ... + 29 градусів.

22 серпня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

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Джерело: "Украинские новости"
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