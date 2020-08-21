Офіс генпрокурора: єдина причина Іловайської трагедії - це агресія Росії

Загалом притягнуто до кримінальної відповідальності 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ.

У ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил Російської Федерації на територію України, а 29 серпня за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців під Іловайськом.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора, який розслідує причини трагедії.

"Відповідно до висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ. В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресорки на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до встановлених даних, критичне співвідношення українських військових з підрозділами РФ складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; "Гради" - 1 до 24.

24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога. 26-28 серпня між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ почалися переговори щодо надання гарантій безпечних коридорів для виходу з оточення.

"Однак 29 серпня за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, з порушенням вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО в районі населених пунктів Старобешеве, Чумаки, Новодворське, Агрономічне, Многопілля, Червоносільське, Осикове, Новокатеринівка Донецької області", - наголосили в Офісі генерального прокурора.

Таким чином, було вчинене вбивство 366 українських воїнів, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 потрапили у полон.

За результатами розслідування агресивної війни РФ проти України загалом на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець. Указаних осіб оголошено в розшук.

До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, в тому числі 13 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки продовжують збір доказів та встановлення всіх винних осіб.

Нагадаємо, слідство Головної військової прокуратури щодо Іловайська ще не завершено. У серпні 2017 року Головна військова прокуратура повідомила про завершення розслідування. Однак у вересні 2019 року новий військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що має намір відновити розслідування Іловайського котла.