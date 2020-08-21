Без сторонньої допомоги людина на візку може спокійно заїхати в машину і пересуватися містом.

Міністерство інфраструктури вітає розробку української моделі електромобіля USEC для людей з інвалідністю.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у фейсбуці.

"Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення дійсно інноваційного та технологічного проекту, який одночасно прибирає бар'єри і турбується про кожного з нас, створюючи необхідні умови для тих, хто цього потребує. Держава повинна зробити все, щоб якомога більше громадян могли дозволити собі такі продукти", - написав міністр.

Він наголосив, що Мінінфраструктури буде й надалі всебічно підтримувати такі важливі ініціативи як скасування ПДВ і мит на ввезення електромобілів, а також стимулювати національне виробництво електрокарів.

Український електромобіль для людей з інвалідністю було розроблено на базі Smart-автомобіля. Без сторонньої допомоги людина на візку може спокійно заїхати в машину і пересуватися містом.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ "Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю".