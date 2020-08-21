Про це повідомляється на сайті СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області. За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшника та пшениці на понад 2,4 мільйона гривень.
Судово-економічна експертиза, проведена в межах кримінального провадження, підтвердила нестачу зерна і завдані збитки.
Усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на початку червня зі складів Держрезерву в Тернопільській області зникло 2700 вагонів зерна на більш ніж 800 млн гривень.
11 серпня в Києві правоохоронці затримали радника директора одного з підприємств Держрезерву - організатора схеми розкрадання зерна - під час отримання 1 млн гривень хабара.