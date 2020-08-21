До складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз області.

Фото: ssu.gov.ua

На Харківщині Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, учасники якої розкрадали зерно зі сховищ Державного агентства резерву

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу злочинної групи входили троє посадовців однієї з державних хлібних баз Харківської області. За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи та реалізували майже 250 тонн соняшника та пшениці на понад 2,4 мільйона гривень.

Судово-економічна експертиза, проведена в межах кримінального провадження, підтвердила нестачу зерна і завдані збитки.

Усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку червня зі складів Держрезерву в Тернопільській області зникло 2700 вагонів зерна на більш ніж 800 млн гривень.

11 серпня в Києві правоохоронці затримали радника директора одного з підприємств Держрезерву - організатора схеми розкрадання зерна - під час отримання 1 млн гривень хабара.