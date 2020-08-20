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У Харківській області рятувальники цілу ніч гасили пожежу на складі гумових виробів

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 1 тис. кв.м.

У Харківській області рятувальники цілу ніч гасили пожежу на складі гумових виробів
Фото: dsns.gov.ua

Вчора ввечері у Харківській області сталася пожежа на складі, де зберігалися гумові вироби. Рятувальники не могли загасити вогонь всю ніч, проте, під ранок пожежу було ліквідовано.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"19 серпня о 18:28 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у виробничо-складській будівлі підприємства з виробництва гумових виробів... Вогонь майже миттєво охопив значну площу, швидко поширюючись по горючому завантаженню. Зважаючи на великі масштаби пожежі, до місця виклику було направлено відразу вісім відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах з Дергачівського району області та обласного центру", - йдеться у повідомленні.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 1 тис. кв.м - горіло складське приміщення з готовою продукцією із гуми, дах цеху лиття та частина швейного цеху.

Фото: dsns.gov.ua

Для гасіння вогню рятувальники подали 10 пожежних стволів та о 19:56 локалізували пожежу. Лише о 06:55 наступного дня вогнеборцям вдалось остаточно ліквідувати цю пожежу.

На щастя постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Нагадаємо, вчора ввечері у Печерському районі Києва сталася масштабна пожежа в житловому будинку.

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