Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Лукашенко доручив розібратися з усіма фактами затримання в Білорусі
Лукашенко доручив розібратися з усіма фактами затримання в Білорусі
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День шостий. Текстова онлайн-трансляція
У Києві з 17 серпня посилять карантин
У Києві з 17 серпня посилять карантин
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
У Києві легковик після ДТП влетів у кав'ярню на зупинці, є постраждалі (оновлено)
У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
У МОЗ оновили поділ регіонів за рівнями карантину - Київ у "жовтій" зоні
​У Києві на Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який зробив йому зауваження
​У Києві на Подолі чоловік смертельно поранив ножем хлопця, який зробив йому зауваження
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
Вадима Тітушка призначили віцепрезидентом Федерації змішаних єдиноборств Київщини, але зразу звільнили
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі в районі нафтопереробного заводу спалахнула пожежа

Горить завод із перероблення вторинної сировини.

В Одесі в районі нафтопереробного заводу спалахнула пожежа
Фото: https://dumskaya.net/

У районі Одеського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Про це повідомляє "Думская" з посиланням на свого кореспондента.

Чорний дим піднімається з пустирів навколо Одеського НПЗ на Вапняній вулиці. На дорозі виник затор в обидва боки.

Очевидці повідомляють, що нібито горить завод із перероблення вторинної сировини на Шкодовій горі.

За інформацією видання, на місці присутні кілька екіпажів поліції. Пожежників поки що не видно.

Зібралися великі затори на Пересипу, спуску Маринеско, Балківській та інших вулицях, які ведуть у бік селища Котовського або в зворотному напрямку. Причиною стали кілька ДТП і великий трафік.

У пресслужбі ДСНС наразі не коментують інцидент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також