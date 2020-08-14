В Одесі в районі нафтопереробного заводу спалахнула пожежа

У районі Одеського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Про це повідомляє "Думская" з посиланням на свого кореспондента.

Чорний дим піднімається з пустирів навколо Одеського НПЗ на Вапняній вулиці. На дорозі виник затор в обидва боки.

Очевидці повідомляють, що нібито горить завод із перероблення вторинної сировини на Шкодовій горі.

За інформацією видання, на місці присутні кілька екіпажів поліції. Пожежників поки що не видно.

Зібралися великі затори на Пересипу, спуску Маринеско, Балківській та інших вулицях, які ведуть у бік селища Котовського або в зворотному напрямку. Причиною стали кілька ДТП і великий трафік.

У пресслужбі ДСНС наразі не коментують інцидент.