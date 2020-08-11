​Криклій: танкер Delfi піднімуть за гроші одеської компанії

Одеська філія Адміністрації морських портів України домовилася з компаніями "Краншип" і "Бруклін-Київ" про операцію з підняття танкера Delfi, який зазнав аварії восени 2019 року і з тих пір лежить на боці на мілині біля Одеси.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Шість компаній презентували своє технічне бачення на підняття і віддалення танкера. Одна з приватних компаній виступила з ініціативою здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Важко не погодитися з такою пропозицією", - написав Криклій у фейсбуці.

Роботи виконуватиме "Краншип", а стивідорна компанія "Бруклін-Київ" профінансує операцію, за що Криклій їй "безмежно вдячний". Власником "Бруклін-Київ" є бізнесмен Юрій Губанков.

Перед початком робіт з приміщень судна потрібно забрати пісок, а з дна - зайве каміння, яке заважає вирівнюванню судна на лівий борт. Також потрібно прибрати забруднювальні речовини з танків судна.

Нагадаємо, що судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року. Танкер Delfi зірвало з якоря, він сів на мілину за кілометр від берега і перекинувся. Екіпаж евакуювали. Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера перевищила норму в 157 разів. Пляма поширилася в бік пляжу з відпочивальниками. Пізніше поступово показники проб води почали поліпшуватися.

4 липня президент України Володимир Зеленський доручив ліквідувати наслідки аварії та підняти танкер до 20 липня. В іншому разі він обіцяв підключити правоохоронні органи.

Судновласник робив спроби підняти його, але вони провалилися.