У центрі Києва через аварію знеструмлено 40 житлових будинків

Орієнтовний час відновлення електропостачання - дві години.

У центрі Києва в понеділок вранці через аварійне відключення устаткування в розподільчому пункті знеструмлено 40 житлових будинків.

Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі".

"Через аварійне відключення устаткування в розподільному пункті наразі знеструмлено 40 житлових будинків на вул. Богдана Хмельницького, Олеся Гончара, Івана Франка, Тургенєвській, Дмитрівській", - ідеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що фахівці вже працюють над усуненням наслідків аварії, а орієнтовний час відновлення електропостачання - дві години.

Нагадаємо, 27 липня частина Києва залишилася без електрики через аварію на ТЕЦ. Світло зникало на двох станціях метрополітену, через що людей вивели на вулицю.