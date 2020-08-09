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Біля Південного вокзалу у Києві перекривали рух через повідомлення про підозрілий предмет

Вибухівки не знайшли.

Біля Південного вокзалу у Києві перекривали рух через повідомлення про підозрілий предмет
Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві перекривали рух вулицею Кірпи біля Південного вокзалу через повідомлення про підозрілий предмет. Про це інформує патрульна поліція столиці.

Інформація про підозрілий предмет на вулиці Кірпи надійшла у неділю, 8 серпня, близько 12-ї години.

Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух на вулиці Кірпи, від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту.

На місці події працювали вибухотехніки. Небезпечних предметів не знайшли. 

Рух відновили близько 13 години.

Нагадаємо, це друге за день повідомлення про вибухівку у центрі Києва. Близько 6 ранку на вул. Велика Васильківська виявили мобільний телефон обмотаний дротами. Вибухотехніки знешкодили пристрій.

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