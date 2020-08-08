Від початку доби окупанти п’ять разів порушили досягнуті ТКГ домовленості про припинення вогню на Донбасі

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації п’ять разів порушено проголошений режим припинення вогню на Донбасі.

У вечірньому зведенні пресцентр ООС повідомляє про чотири вогневі провокації.

"По одному пострілу з автоматичного станкового гранатомета ворог здійснив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомета – неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки", - інформують у штабі.

Зазначається, що всі порушення режиму тиші не несли загрози життю чи здоров’ю українських армійців. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім того, у ранковий час було зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи ворог здійснював інженерні роботи.

На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 серпня, в зоні Операції Об’єднаних сил проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню.