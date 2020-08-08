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Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів

Компанія встановили їх без погодження з містом.

Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів
Фото: nachasi.com

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, рух електросамокатів не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг.

"Зазначу, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів – за принципом велопрокату. І конкурс буде проведений, але – після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух", - написав міський голова.

Кличко закликав компанію прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату і дотримуватися чинного законодавства. Інакше це будуть змушені зробити міські служби.

Нагадаємо, у серпні служба таксі Bolt запустила сервіс прокату електросамокатів у Києві. Перші п'ять локацій розмістили у центрі столиці. 

Сервіс використовує електросамокати Segway Ninebot ES 34, їхня максимальна швидкість - 25 км/год, а запас ходу - 45 км.

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