Вчителям не робитимуть тести на коронавірус перед навчальним роком, - Степанов

Міністр не бачить у цьому потреби.

Вчителям не робитимуть тести на коронавірус перед навчальним роком. Про це під час брифінгу 8 серпня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Така функція не передбачена [тестування вчителів на коронавірус]. В цьому немає потреби. У нас все, що стосується тестування, дуже чітко передбачено законодавством, нормативною базою, відповідними наказами МОЗ: хто саме потребує проведення тестів, у яких випадках. Такого механізму або розділу щодо проведення тестування вчителів немає", - сказав Степанов.

За словами міністра, вчителям потрібно зробити тест, якщо є симптоми коронавірусної недуги або у разі контакту з особою, у якої підтверджено ковід-19.

Нагадаємо, Міносвіти розглядає три можливі сценарії початку навчального року:

варіант перший – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;

варіант другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно;

варіант третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з 1 вересня. Глава держави повідомив про плани поліпшити зв'язок у всіх областях. З 1 липня почали із Закарпатської області, і надалі процес йтиме до сходу України.

В червні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій пообіцяла не переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання. Водночас вона заявила, що формат навчання з 1 вересня буде залежати виключно від епідеміологічної ситуації.