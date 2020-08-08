Коломойський прокоментував звинувачення Мін'юсту США
Коломойський прокоментував звинувачення Мін'юсту США
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи через погіршення ситуації з COVID-19
Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи через погіршення ситуації з COVID-19
В Україні оновили розподіл на карантинні зони (оновлено)
В Україні оновили розподіл на карантинні зони (оновлено)
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
Філатов: США запропонують Україні позбавити Коломойського громадянства і екстрадувати
Філатов: США запропонують Україні позбавити Коломойського громадянства і екстрадувати
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кабмін до кінця літа заборонив в'їзд та виїзд з Криму через погіршення епідситуації

Офіційна статистика окупантів може не відповідати реальним показникам.

Кабмін до кінця літа заборонив в'їзд та виїзд з Криму через погіршення епідситуації
Фото: investigator.org.ua

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін тимчасово заборонив в'їзд та виїзд з окупованого Криму. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Сьогодні Урядом прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - написав Чернишов.

Робота контрольних пунктів на адмінкордоні з Кримом буде призупинена з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня.

Міністр пояснив, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Криму може не відповідати реальним показникам.

Згідно статистики російських окупантів, 7 серпня на півострові ковід-19 виявили у 27 осіб, а загалом коронавірус в Криму підхопили 1437 осіб. 

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов уточнив, що громадяни України та члени їх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму, зможуть в’їхати на півострів. Виїхати з Криму громадянам України, які проживають за межами півострова, дозволять за умови самоізоляції та використання сервісу "Дій вдома".

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується - четвертий день поспіль реєструють рекордне збільшення хворих. 7 серпня захворіли 1 489 осіб, 6 серпня - 1 453, 5 серпня - 1 318, 4 серпня - 1 271. 

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків ковід-19 виявили в Києві - 200, Одеській області - 165, Львівській - 154, Харківській - 134, Івано-Франківській - 126, Рівненській - 109. 

Через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус в Україні президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю мобілізувати уряд, щоб уникнути другої хвилі епідемії. Зокрема, провести комплексну оцінку готовності лікарень, забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також