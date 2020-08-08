Кабмін до кінця літа заборонив в'їзд та виїзд з Криму через погіршення епідситуації

Офіційна статистика окупантів може не відповідати реальним показникам.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін тимчасово заборонив в'їзд та виїзд з окупованого Криму. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Сьогодні Урядом прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", - написав Чернишов.

Робота контрольних пунктів на адмінкордоні з Кримом буде призупинена з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня.

Міністр пояснив, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Криму може не відповідати реальним показникам.

Згідно статистики російських окупантів, 7 серпня на півострові ковід-19 виявили у 27 осіб, а загалом коронавірус в Криму підхопили 1437 осіб.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов уточнив, що громадяни України та члени їх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму, зможуть в’їхати на півострів. Виїхати з Криму громадянам України, які проживають за межами півострова, дозволять за умови самоізоляції та використання сервісу "Дій вдома".

Нагадаємо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується - четвертий день поспіль реєструють рекордне збільшення хворих. 7 серпня захворіли 1 489 осіб, 6 серпня - 1 453, 5 серпня - 1 318, 4 серпня - 1 271.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків ковід-19 виявили в Києві - 200, Одеській області - 165, Львівській - 154, Харківській - 134, Івано-Франківській - 126, Рівненській - 109.

Через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус в Україні президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю мобілізувати уряд, щоб уникнути другої хвилі епідемії. Зокрема, провести комплексну оцінку готовності лікарень, забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.