В Україні четвертий день поспіль реєструють рекордне збільшення хворих на коронавірус

За останню добу ковід-19 виявили у 1489 осіб.

В Україні 7 серпня зареєстрували 1489 нових випадків коронавірусу — це антирекорд з кількості нових хворих за добу з початку пандемії. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше випадків за останню добу виявили у Києві (200), Одеській (165), Львівській (154), Харківській (134) та Івано-Франківській (126) областях.

Учора від коронавірусної недуги померло 27 людей. З них п’ятеро у Львівській області, по троє — у Києві, Івано-Франківській та Харківській областях.

Загалом в Україні коронавірус підхопили 79 750 осіб, 1879 пацієнтів померли. Зараз хворіють 34 216 людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька область — 2955 (+23)

Волинська область — 4226 (+64)

Дніпропетровська область — 1525 (+17)

Донецька область — 965 (+20)

Житомирська область — 2101 (+37)

Закарпатська область — 5697 (+82)

Запорізька область — 919 (+24)

Івано-Франківська область — 5552 (+126)

Кіровоградська область — 718 (+4)

м. Київ — 9378 (+200)

Київська область — 4128 (+70)

Львівська область — 10726 (+154)

Луганська область — 152 (+6)

Миколаївська область — 696 (+14)

Одеська область — 4069 (+165)

Полтавська область — 491 (+2)

Рівненська область — 6747 (+109)

Сумська область — 653 (+17)

Тернопільська область — 3257 (+45)

Харківська область — 4661 (+134)

Херсонська область — 259 (+2)

Хмельницька область — 1323 (+37)

Чернівецька область — 6565 (+88)

Черкаська область — 996 (+21)

Чернігівська область — 991 (+26).

Нагадаємо, рекордний приріст хворих на ковід в Україні фіксують четвертий день поспіль. 6 серпня захворіли 1 453 особи, 5 серпня виявили 1318 нових інфікованих, 4 серпня — 1271.