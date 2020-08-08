В Україні четвертий день поспіль реєструють рекордне збільшення хворих на коронавірус

В Україні 7 серпня зареєстрували 1489 нових випадків коронавірусу — це антирекорд з кількості нових хворих за добу з початку пандемії. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше випадків за останню добу виявили у Києві (200), Одеській (165), Львівській (154), Харківській (134) та Івано-Франківській (126) областях.
Учора від коронавірусної недуги померло 27 людей. З них п’ятеро у Львівській області, по троє — у Києві, Івано-Франківській та Харківській областях.
Загалом в Україні коронавірус підхопили 79 750 осіб, 1879 пацієнтів померли. Зараз хворіють 34 216 людей.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область — 2955 (+23)
- Волинська область — 4226 (+64)
- Дніпропетровська область — 1525 (+17)
- Донецька область — 965 (+20)
- Житомирська область — 2101 (+37)
- Закарпатська область — 5697 (+82)
- Запорізька область — 919 (+24)
- Івано-Франківська область — 5552 (+126)
- Кіровоградська область — 718 (+4)
- м. Київ — 9378 (+200)
- Київська область — 4128 (+70)
- Львівська область — 10726 (+154)
- Луганська область — 152 (+6)
- Миколаївська область — 696 (+14)
- Одеська область — 4069 (+165)
- Полтавська область — 491 (+2)
- Рівненська область — 6747 (+109)
- Сумська область — 653 (+17)
- Тернопільська область — 3257 (+45)
- Харківська область — 4661 (+134)
- Херсонська область — 259 (+2)
- Хмельницька область — 1323 (+37)
- Чернівецька область — 6565 (+88)
- Черкаська область — 996 (+21)
- Чернігівська область — 991 (+26).
Нагадаємо, рекордний приріст хворих на ковід в Україні фіксують четвертий день поспіль. 6 серпня захворіли 1 453 особи, 5 серпня виявили 1318 нових інфікованих, 4 серпня — 1271.