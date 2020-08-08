Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи через погіршення ситуації з COVID-19
Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи через погіршення ситуації з COVID-19
В Україні оновили розподіл на карантинні зони (оновлено)
В Україні оновили розподіл на карантинні зони (оновлено)
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
Коломойський прокоментував звинувачення Мін'юсту США
Коломойський прокоментував звинувачення Мін'юсту США
Філатов: США запропонують Україні позбавити Коломойського громадянства і екстрадувати
Філатов: США запропонують Україні позбавити Коломойського громадянства і екстрадувати
В Україні зафіксовано відразу два добові антирекорди з початку пандемії COVID-19
В Україні зафіксовано відразу два добові антирекорди з початку пандемії COVID-19
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні четвертий день поспіль реєструють рекордне збільшення хворих на коронавірус

За останню добу ковід-19 виявили у 1489 осіб.

В Україні четвертий день поспіль реєструють рекордне збільшення хворих на коронавірус
Фото: EPA/UPG

В Україні 7 серпня зареєстрували 1489 нових випадків коронавірусу — це антирекорд з кількості нових хворих за добу з початку пандемії. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше випадків за останню добу виявили у Києві (200), Одеській (165), Львівській (154), Харківській (134) та Івано-Франківській (126) областях.

Учора від коронавірусної недуги померло 27 людей. З них п’ятеро у Львівській області, по троє — у Києві, Івано-Франківській та Харківській областях.

Загалом в Україні коронавірус підхопили 79 750 осіб, 1879 пацієнтів померли. Зараз хворіють 34 216 людей.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область — 2955 (+23)
  • Волинська область — 4226 (+64)
  • Дніпропетровська область — 1525 (+17)
  • Донецька область — 965 (+20)
  • Житомирська область — 2101 (+37)
  • Закарпатська область — 5697 (+82)
  • Запорізька область — 919 (+24)
  • Івано-Франківська область — 5552 (+126)
  • Кіровоградська область — 718 (+4)
  • м. Київ — 9378 (+200)
  • Київська область — 4128 (+70)
  • Львівська область — 10726 (+154)
  • Луганська область — 152 (+6)
  • Миколаївська область — 696 (+14)
  • Одеська область — 4069 (+165)
  • Полтавська область — 491 (+2)
  • Рівненська область — 6747 (+109)
  • Сумська область — 653 (+17)
  • Тернопільська область — 3257 (+45)
  • Харківська область — 4661 (+134)
  • Херсонська область — 259 (+2)
  • Хмельницька область — 1323 (+37)
  • Чернівецька область — 6565 (+88)
  • Черкаська область — 996 (+21)
  • Чернігівська область — 991 (+26).

Нагадаємо, рекордний приріст хворих на ковід в Україні фіксують четвертий день поспіль. 6 серпня захворіли 1 453 особи, 5 серпня виявили 1318 нових інфікованих, 4 серпня — 1271.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також