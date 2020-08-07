В Україні зафіксовано відразу два добові антирекорди з початку пандемії COVID-19

За минулу добу в Україні виявили найбільше з початку пандемії нових випадків коронавірусної недуги. 6 серпня COVID-19 підтвердили в 1453 осіб. Також зафіксовано 33 пов’язані з коронавірусом смерті, що також є найвищим показником від початку пандемії.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок п’ятниці, 7 серпня.

Найбільше нових випадків у Києві (186), в Одеській (156), у Львівській (152), Харківській (146), в Івано-Франківській (131), Рівненській (100) областях.

За минулу добу від коронавірусної недуги на Львівщині померли 11 осіб. 4 летальні випадки зафіксовано на Закарпатті, по 3 - на Одещині та Херсонщині. По 2 пов’язані з ковідом смерті за добу - у Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Кіровоградській областях. Летальні випадки зафіксовано також у Волинській, Вінницькій, Тернопільській, Миколаївській, Сумській областях.

Загалом в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 852 летальні, 43 055 пацієнтів подолали коронавірусну недугу.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2932 випадки;

Волинська область - 4162 випадки;

Дніпропетровська область - 1508 випадків;

Донецька область - 945 випадків;

Житомирська область - 2064 випадки;

Закарпатська область - 5615 випадків;

Запорізька область - 895 випадків;

Івано-Франківська область - 5426 випадків;

Кіровоградська область - 714 випадків;

м. Київ - 9178 випадків;

Київська область - 4058 випадків;

Львівська область - 10 572 випадки;

Луганська область - 146 випадків;

Миколаївська область - 682 випадки;

Одеська область - 3904 випадки;

Полтавська область - 489 випадків;

Рівненська область - 6638 випадків;

Сумська область - 636 випадків;

Тернопільська область - 3212 випадків;

Харківська область - 4527 випадків;

Херсонська область - 255 випадків;

Хмельницька область - 1286 випадків;

Чернівецька область - 6477 випадків;

Черкаська область - 975 випадків;

Чернігівська область - 965 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні, інформує МОЗ.

В Україні третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю зафіксованих випадків. 5 серпня виявили 1318 нових інфікованих, 4 серпня - 1271.