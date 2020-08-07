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В Україні зафіксовано відразу два добові антирекорди з початку пандемії COVID-19

За добу захворіли 1 453 особи, 33 померли.

За минулу добу в Україні виявили найбільше з початку пандемії нових випадків коронавірусної недуги. 6 серпня COVID-19 підтвердили в 1453 осіб. Також зафіксовано 33 пов’язані з коронавірусом смерті, що також є найвищим показником від початку пандемії.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок п’ятниці, 7 серпня.

Найбільше нових випадків у Києві (186), в Одеській (156), у Львівській (152), Харківській (146), в Івано-Франківській (131), Рівненській (100) областях.

За минулу добу від коронавірусної недуги на Львівщині померли 11 осіб. 4 летальні випадки зафіксовано на Закарпатті, по 3 - на Одещині та Херсонщині. По 2 пов’язані з ковідом смерті за добу - у Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Кіровоградській областях. Летальні випадки зафіксовано також у Волинській, Вінницькій, Тернопільській, Миколаївській, Сумській областях.

Загалом в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 852 летальні, 43 055 пацієнтів подолали коронавірусну недугу.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 2932 випадки;
  • Волинська область - 4162 випадки;
  • Дніпропетровська область - 1508 випадків;
  • Донецька область - 945 випадків;
  • Житомирська область - 2064 випадки;
  • Закарпатська область - 5615 випадків;
  • Запорізька область - 895 випадків;
  • Івано-Франківська область - 5426 випадків;
  • Кіровоградська область - 714 випадків;
  • м. Київ - 9178 випадків;
  • Київська область - 4058 випадків;
  • Львівська область - 10 572 випадки;
  • Луганська область - 146 випадків;
  • Миколаївська область - 682 випадки;
  • Одеська область - 3904 випадки;
  • Полтавська область - 489 випадків;
  • Рівненська область - 6638 випадків;
  • Сумська область - 636 випадків;
  • Тернопільська область - 3212 випадків;
  • Харківська область - 4527 випадків;
  • Херсонська область - 255 випадків;
  • Хмельницька область - 1286 випадків;
  • Чернівецька область - 6477 випадків;
  • Черкаська область - 975 випадків;
  • Чернігівська область - 965 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні, інформує МОЗ.

В Україні третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю зафіксованих випадків. 5 серпня виявили 1318 нових інфікованих, 4 серпня - 1271.

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