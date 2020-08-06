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У Києві за добу виявили 150 нових випадків COVID-19

На сьогодні в столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання.

У Києві за добу виявили 150 нових випадків COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу в Києві на коронавірус захворіли 150 мешканців столиці. Одна людина померла.

Про це повідомив на брифінгу мер Віталій Кличко.

"Іще в 150 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 139 киян. На сьогодні в столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав він.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 29, Дарницькому - 27, Солом‘янському районі - 23 випадки.

Серед тих, хто захворіли: 81 жінка віком від 18 до 95 років і п’ятеро дівчаток від п’яти до 17 років, а також 61 чоловік віком від 20 до 79 років і троє хлопчиків від чотирьох до 15 років.

Захворіли, зокрема, і шестеро медиків. До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали минулої доби 44 хворих. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3088 мешканців Києва.

"Я закликаю всіх серйозно ставитися до загрози. Не розслаблятися і не вдавати, що ми живемо у звичній ситуації! Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить, станеться це чи ні. Від того, наскільки ми дотримуємося елементарних правил, наскільки уважні до свого здоров’я", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 1318 нових випадків COVID-19.

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