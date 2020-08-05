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Кожні 15 секунд у світі вмирає один пацієнт з COVID-19, - Reuters

Загалом у світі 18,6 млн захворіли на коронавірус, помер 703 381 пацієнт, одужали майже 12 млн інфікованих.

Кожні 15 секунд у світі вмирає один пацієнт з COVID-19, - Reuters
Фото: Укрінформ

Загальна кількість загиблих від коронавірусу у світі в середу, 5 серпня, перевищила 700 тисяч.

За підрахунками Reuters, що базуються на даних за останні два тижні, в середньому кожні 24 години від COVID-19 помирає майже 5900 людей. Це дорівнює 247 людям на годину, або одній людині кожні 15 секунд.

Очолюють антирейтинг за кількістю загиблих США, Бразилія, Індія та Мексика.

За минулу добу у світі виявили понад чверть мільйона нових випадків COVID-19, свідчать дані на Worldometers.

Загалом у світі 18,6 млн хворих на коронавірусну недугу. Найбільше заражених зафіксували в США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР.

За минулу добу у світі виявили 254 988 хворих на COVID-19, що значно перевищує попередній показник - 199 917 протягом 3 серпня.

За добу померли 6298 хворих на коронавірус, що майже на 2 тисячі більше, ніж день тому. Одужали на понад 30 тисяч осіб більше - 231 813 проти 203 806.

За весь час пандемії у світі помер 703 381 пацієнт, одужали 11 909 511 інфікованих.

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