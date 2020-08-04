У МОЗ спрогнозували початок другої хвилі коронавірусу в жовтні

Головний санлікар закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути одночасного перенесення захворювань.

У Міністерстві охорони здоров’я готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, друга хвиля захворювання в Україну може прийти в жовтні.

"Сьогодні у Європі розпочинається друга хвиля. Починається зростання випадків у Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії... Тому ми повинні бути готовими. І ми прогнозуємо, що в Україні можливе збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ - з жовтня до квітня", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути одночасного перенесення грипу та COVID-19. "ВООЗ уже визначила штами грипу на прийдешній сезон", - додав Ляшко.

Нагадаємо, у червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася друга хвиля епідемії коронавірусу.