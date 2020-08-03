Це вже друга партія апаратів ШВЛ, які лікарня отримує від компанії “Епіцентр К”.

Соціально відповідальний бізнес продовжує допомагати медичним закладам Львова в боротьбі з пандемією коронавірусу. Сьогодні компанія «Епіцентр К» передала нову партію з 5 апаратів штучної вентиляції легенів Oricare V8600 (США) Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова.

Апарати ШВЛ Oricare V8600 — реанімаційне обладнання експертного класу. Вони компактні, мобільні, з потужним акумулятором та не потребують компресора, що робить їх легким у переміщенні та дає змогу ефективно працювати у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Як зазначають лікарі, обладнання слугуватиме для порятунку дорослих та маленьких пацієнтів і після пандемії.

Епіцентр, як соціально-відповідальна компанія, докладає всіх зусиль для протидії розповсюдженню пандемії COVID-19. На жаль, епідеміологічна ситуація залишається складною, але Епіцентр оперативно реагує на потреби лікарів та надає медичним закладам необхідне обладнання та засоби захисту», — зазначає заступник генерального директора компанії «Епіцентр К» Вадим Лозовий.

«Апарати ШВЛ життєво необхідні для порятунку важких пацієнтів. Наразі в лікарні перебуває 120 пацієнтів, хворих на коронавірус, та багато з них потребують підключення до апаратів штучної вентиляції легень», — зазначає головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова Олег Самчук.

Це вже друга партія апаратів ШВЛ, які лікарня отримує від компанії “Епіцентр К”. Перша надійшла для потреб медиків Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова на початку липня. Крім того, у травні лікарі Львова та Львівської області отримали від компанії «Епіцентр К» 100 тис. медичних масок, 2 100 захисних окулярів та 4 100 захисних комбінезонів.

«Пандемія коронавірусу продемонструвала особливу згуртованість бізнесу. Понад 50 млн гривень було інвестовано різними компаніями в допомогу медичній галузі міста, — говорить заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. — Тому ми ще раз дякуємо соціально відповідальному бізнесу та компанії “Епіцентр К” за допомогу в цей непростий час».