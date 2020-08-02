Коронавірус в Україні діагностували у ще 1112 осіб

За останню добу через ковід померли 16 пацієнтів, одужали - 235.

1 серпня в Україні підтвердили 1112 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 235 пацієнтів. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Загалом в країні коронавірус підхопили 72 168 осіб, зараз хворіють 30 900.

Найбільше нових випадків з останню добу виявили в Івано-Франківській (115) та Львівській (112) областях, далі йде Київ (110), Одеська (99) та Чернівецька (97) області.

По п’ять смертей учора зареєстрували у Львівській та Харківській областях. Загалом за останню добу внаслідок ковід-19 померли 16 осіб, з початку пандемії - 1725.

Нагадаємо, в Україні шостий день поспіль реєструють понад тисячу нових хворих. 29 липня коронавірус підтвердили у 1197 осіб, що стало найбільшим добовим показником захворюваності з початку пандемії.

