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Коронавірус в Україні діагностували у ще 1112 осіб

За останню добу через ковід померли 16 пацієнтів, одужали - 235. 

Коронавірус в Україні діагностували у ще 1112 осіб
Фото: EPA/UPG

1 серпня в Україні підтвердили 1112 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 235 пацієнтів. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Загалом в країні коронавірус підхопили 72 168 осіб, зараз хворіють 30 900.

Найбільше нових випадків з останню добу виявили в Івано-Франківській (115) та Львівській (112) областях, далі йде Київ (110), Одеська (99) та Чернівецька (97) області.

По п’ять смертей учора зареєстрували у Львівській та Харківській областях. Загалом за останню добу внаслідок ковід-19 померли 16 осіб, з початку пандемії - 1725.

Нагадаємо, в Україні шостий день поспіль реєструють понад тисячу нових хворих. 29 липня коронавірус підтвердили у 1197 осіб, що стало найбільшим добовим показником захворюваності з початку пандемії. 

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 1 серпня повідомив, що епідемія коронавірусу в Україні розвивається за "жовтим" сценарієм, який передбачає до 4 тисяч смертей і 400 тисяч випадків інфікування.

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