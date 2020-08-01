На Буковині за добу майже 90 нових випадків зараження COVID-19

Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу.

На Буковині майже 90 людей заразилися коронавірусом за останню добу. Це на третину більше, ніж фіксували останнім часом.

Про це повідомляє голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

За його словами, 89 нових випадків коронавірусу зафіксували на Буковині сьогодні, 31 липня. Усього лабораторний центр дослідив 428 зразків.

"Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5964 особи. 91 буковинець одужав від COVID-19. Загалом уже 4521 наш краянин поборов цю недугу", - написав голова ОДА.

89 випадків за добу – це найвищий показник за останні кілька тижнів. Окрім того, Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу.

Нагадаємо, Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила регіони України за рівнем епідеміологічної небезпеки в умовах коронавірусу.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, визначено вісім регіонів, у яких буде зонування, встановили критерії, де регіони на рівні адмінтеродиниць можуть потрапити до тих чи інших зон і обмежень. Кіцманський район Чернівецької області потрапив до червоної зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту.