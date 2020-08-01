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На Буковині за добу майже 90 нових випадків зараження COVID-19

Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу.

На Буковині за добу майже 90 нових випадків зараження COVID-19
Фото: EPA/UPG

На Буковині майже 90 людей заразилися коронавірусом за останню добу. Це на третину більше, ніж фіксували останнім часом.

Про це повідомляє голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

За його словами, 89 нових випадків коронавірусу зафіксували на Буковині сьогодні, 31 липня. Усього лабораторний центр дослідив 428 зразків.

"Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5964 особи. 91 буковинець одужав від COVID-19. Загалом уже 4521 наш краянин поборов цю недугу", - написав голова ОДА.

89 випадків за добу – це найвищий показник за останні кілька тижнів. Окрім того, Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу.

Нагадаємо, Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила регіони України за рівнем епідеміологічної небезпеки в умовах коронавірусу. 

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, визначено вісім регіонів, у яких буде зонування, встановили критерії, де регіони на рівні адмінтеродиниць можуть потрапити до тих чи інших зон і обмежень. Кіцманський район Чернівецької області потрапив до червоної зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту. 

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