В Україні завершився весняний призов на військову службу

В Україні закінчився призов громадян на строкову військову службу "Весна 2020". Усім 16 тис. призовників перед відправленням до війська зробили тести на виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Призвані та відправлені у війська (сили) загалом 16 460 осіб, з них до Збройних сил України - 9 тис. осіб; Національну гвардію України - 5 460 осіб; Державну спеціальну службу транспорту - 700 осіб; Державну прикордонну службу України - 1,3 тис. осіб", - сказано в повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці в фейсбуці.

У Генштабі зазначили, що особливістю чергового призову стало відправлення до військових частин призовників у віці 18-19 років лише за їхнім власним бажанням (за відповідними заявами) та можливості надання відстрочок від призову на строкову військову службу випускникам закладів освіти цього року, які бажають навчатися для отримання наступного вищого рівня освіти.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки спільно з Офісом президента та Генеральним штабом напрацювали рішення, що дозволять випускникам коледжів і університетів, які матимуть бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти, отримати відстрочку від весняного призову.