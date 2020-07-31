У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Михайличенко повертається в "Динамо"
Михайличенко повертається в "Динамо"
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні завершився весняний призов на військову службу

У війська попрямували понад 16 тис. осіб.

В Україні завершився весняний призов на військову службу
Фото: mil.gov.ua

В Україні закінчився призов громадян на строкову військову службу "Весна 2020". Усім 16 тис. призовників перед відправленням до війська зробили тести на виявлення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє  Генеральний штаб Збройних сил України.

"Призвані та відправлені у війська (сили) загалом 16 460 осіб, з них до Збройних сил України - 9 тис. осіб; Національну гвардію України - 5 460 осіб; Державну спеціальну службу транспорту - 700 осіб; Державну прикордонну службу України - 1,3 тис. осіб", - сказано в повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці в фейсбуці.

У Генштабі зазначили, що особливістю чергового призову стало відправлення до військових частин призовників у віці 18-19 років лише за їхнім власним бажанням (за відповідними заявами) та можливості надання відстрочок від призову на строкову військову службу випускникам закладів освіти цього року, які бажають навчатися для отримання наступного вищого рівня освіти.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки спільно з Офісом президента та Генеральним штабом напрацювали рішення, що дозволять випускникам коледжів і університетів, які матимуть бажання продовжити навчання за наступним ступенем освіти, отримати відстрочку від весняного призову.

У березні цього року президент України видав указ №103/2020 про перенесення весняного призову і звільнення військовослужбовців строкової служби в запас з квітня-червня на травень-липень 2020 року через поширення коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також