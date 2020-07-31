Фото: Макс Требухов

Увечері 31 липня активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" прийшли під будівлю Міністерства внутрішніх справ, щоб, за їхніми словами, нагадати "імена винних у саботажі розслідування нападу на Катю і покриванні винних у злочині".

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua з місця події.

"Два роки тому на Катю Гандзюк вилили літр сірчаної кислоти. Попри зусилля лікарів та проведені 14 операцій під загальним наркозом, через три місяці Катя померла від поліорганної недостатності, спричиненої опіками від кислоти. Ми створили цю ініціативу з однією вимогою - покарати винних у цьому вбивстві: від замовників до правоохоронців, які чинили саботаж розслідування чи покривали винних!" - написали організатори акції у фейсбуці.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активісти підкреслили, що в річницю нападу на їхню подругу вони прийдуть до Міністерства внутрішніх справ, аби нагадати, що в перші 48 годин після нападу поліція кваліфікувала справу як хуліганство.

"Лише через три місяці після нападу, коли Катя померла, всю справу передали до СБУ, Національна поліція передала порожні папки і заявила, що проведені негласні слідчі дії були “неефективні”, а значить - поховала багато доказів вини замовників і причетності правоохоронців", - вважають активісти.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

31 липня 2018 року в Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник народного депутата Ігоря Павловського, ексучасник АТО Сергій Торбін і Олексій Левін (Москаленко) - звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (види співучасті), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

28 липня стало відомо, що Мангера та Левіна судитимуть за замовлення й організацію нападу на Гандзюк.