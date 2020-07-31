Від початку доби збройні формування РФ двічі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат унаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил немає.

Від початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі. Втрат унаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Там зазначають, що на ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомета пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

Вогневі провокації противника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Раніше штаб ООС повідомив, що з моменту оголошення режиму тиші від обстрілів не загинув жоден військовий.