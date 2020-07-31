Кравчук озвучив, на які компроміси готовий у ТКГ

Новий голова української делегації у складі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Леонід Кравчук пояснив, на які компроміси готовий іти.

Перший — "особлива система управління", - повідомив він в інтерв'ю "Суспільному".

"Ну, скажімо, особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, щоб вирішити питання", - пояснив він.

Другий компроміс - "вільна економічна зона".

"Я колись був президентом, я підписав тоді закон про вільну економічну зону в цих районах. Це міг би бути один із кроків для того, щоб люди почали діяти і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально", - додав він.

Кравчук відзначив, що ці компроміси не стосуються суверенітету України. Він підкреслив, що питання особливого статусу - "це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо договоритися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, може дійти вже до війська, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України".

Також він заявив, що вибори в ОРДЛО можна проводити, коли там "будуть хоч якісь краплинки української влади, українського життя".

Нагадаємо, що вчора перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

У повідомленні Офісу президента зазначено, що Леонід Кравчук має досвід, необхідний для участі в переговорному процесі такого рівня. Новий очільник делегації України в ТКГ активно пояснюватиме українському суспільству рішення, які обговорюються та ухвалюються в межах роботи групи.

Кравчук після призначення заявив, що не відкидає проведення кадрових перестановок. Усі кадрові зміни будуть обговорюватися з президентом Володимиром Зеленським.