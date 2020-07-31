Казанський про призначення Кравчука в ТКГ: посада ця - номінальна

"Посада керівника української делегації не дозволить йому підписувати щось, з чим не було б згідне керівництво країни".

Журналіст Денис Казанський, залучений українською стороною до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) як представник ОРДЛО, зазначив, що посада керівника української делегації є номінальною і призначення на неї першого президента України Леоніда Кравчука не дозволить йому підписувати щось, з чим не було б згідне керівництво країни.

Про це він написав у фейсбуці.

"Мені складно коментувати призначення Леоніда Кравчука в ТКГ, як буває складно коментувати будь-яку дію, сенс якої до кінця не зрозумілий. Єдине, що можу сказати - треба розуміти, що посада ця номінальна. Леонід Кучма формально очолював ТКГ до цього тижня, але я ні разу з ним не стикався під час переговорів і ніяк не відчував його участі. Як буде з Леонідом Кравчуком - ще не знаю. Але в будь-якому разі слід пам'ятати, що українська делегація в Мінську не може прийняти або підписати нічого такого, з чим буде не згідне керівництво країни", - наголосив Казанський.

Коментуючи інтерв'ю Кравчука, в якому той заявив, що готовий іти на компроміси, Казанський зазначив, що протягом мінських переговорів Україна вже неодноразово йшла на компроміси.

"Наприклад, ще 2014 року був прийнятий і підписаний президентом закон про особливий статус Донбасу, який потім продовжували щороку. А восени 2019-го Україна погодилася на імплементацію формули Штайнмаєра, що також викликало серйозне неприйняття в частині українського суспільства", - пояснив він.

"А на які компроміси протягом цього часу пішла Росія і її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був зроблений ними назустріч Україні? Позиція росіян і їхніх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах в ТКГ - буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації", - додав Казанський.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що голова української делегації в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма складає свої повноваження. Він представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку". Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ.

30 липня президент Володимир Зеленський уповноважив Кравчука на громадських засадах очолити делегацію України в ТКГ.