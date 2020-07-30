Венедіктова призначила Піскуна своїм радником на громадських засадах

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником.

Про це повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко.

Він опублікував у фейсбуці фото наказу Венедіктової від 27 липня.

У документі зазначається, що Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах. Підставою для призначення названа заява самого Піскуна.

Нагадаємо, у червні 2013 року в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Піскун проситиме політичного притулку у Франції. Зазначалося, що Піскун разом з родиною емігрував з України нібито через тиск, який чинить на нього Генеральна прокуратура у зв'язку з новим провадженням у справі ЄЕСУ. Як відомо, Піскун у 2005 році, обіймаючи посаду генерального прокурора, цю справу проти Юлії Тимошенко закрив. Однак Піскун спростував ці дані. Він пояснив, що за кордоном перебував для реабілітації після складної операції.

У 2014 році Центрвиборчком зареєстрував Піскуна на парламентські вибори, оскільки той у суді зумів довести, що він майже весь 2013 рік жив в Україні, а не за кордоном.

У 2016 році Піскун був обраний головою Спілки юристів України замість Валерія Євдокимова, який працював на цій посаді з 1995 року.