Железняк: "Розпуску Ради восени не буде, проте відставка уряду Шмигаля ймовірна"

"Вважаю, що в цього Кабміну немає просто шансів утриматися".

Заступник голови фракції "Голос" у парламенті Ярослав Железняк вважає, що цієї осені розпуску Верховної Ради не буде.

У той самий час більш ніж ймовірна відставка уряду Дениса Шмигаля, повідомив нардеп в інтерв'ю LB.ua.

"Так, були такі чутки (Ред.: про розпуск Ради восени). Вони з’явилися після провалу програми уряду (Програму діяльності уряду Шмигаля Рада не підтримала двічі, - Ред.). І після неголосування за призначення міністра освіти. Якщо прослідкувати, звідки з’явилися такі чутки, то бачимо, що від депутатів зі «Слуги народу», які орієнтовані на Офіс президента", — заявив він.

Железняк наголосив, що коли депутати починають детально дізнаватися про аргументацію мотивів розпуску, колеги зі "Слуги народу" озвучують наступне:

"«Та ні, це було емоційне рішення, ти не розумієш». І таке інше. Я це вже бачив декілька разів у минулому скликанні, коли депутати, орієнтовані тоді на Адміністрацію президента Порошенка, теж робили подібні речі. Моя особиста думка - це все робиться для того, щоб вгамувати своїх депутатів. Щоб вони більше дослухалися до певних позицій і порад з Офісу президента. Логічних передумов для розпуску цього парламенту я не бачу. Мені буде дуже цікаво спостерігати, як мажоритарники зі "Слуги народу" це сприймуть. Тому що в разі дострокових виборів їхні шанси потрапити знову до влади будуть вкрай низькі. По-друге, всі діючі політсили з різних причин болісно на це відреагують... Рейтинги зараз показують тренд на зниження у всіх сил".

Він додав, що жодної підстави для підвищення рейтингу не бачить, "бо економічна ситуація до вересня тільки погіршиться, а з бюджетом буде взагалі катастрофа".

Одночасно він прогнозує відставку уряду Дениса Шмигаля.

"Щодо уряду, то він дуже слабкий. Навіть без політичної оцінки, а просто за ефективністю. Я чую, що відставку планують на осінь. Наскільки це буде до чи після виборів, не знаю. Думаю, що місцеві вибори для колег і влади будуть навіть не холодним душем – крижаним. Тому вибори будуть великим фактором до змін. Вважаю, що в цього Кабміну немає просто шансів утриматися", - підсумував заступник голови фракції "Голос".

Нагадаємо, що в червні народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дануца в інтерв'ю LB.ua говорив, що відставка уряду Шмигаля може відбутися ще до осені.