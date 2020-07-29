Кабмін призначив п’ятьох заступників міністрів

Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня призначив заступників голів низки міністерств і заступника голови Фонду державного майна.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Зокрема, уряд призначив Олександра Романішина заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Олександра Дудченка - заступником міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ольгу Ревук призначено на посаду заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції, Олександра Краснолуцького - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Ірину Ставчук - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Іван Турчак обійняв посаду державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України (шляхом укладення контракту на термін дії карантину).

Крім того, уряд призначив Дениса Кудіна заступником голови Фонду державного майна України.