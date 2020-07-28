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З "коронавірусного" фонду витратили 10%, - Шмигаль

Надалі уряд спрямовуватиме кошти на боротьбу з економічними наслідками пандемії.

З "коронавірусного" фонду витратили 10%, - Шмигаль
Фото: Youtube / Кабмін

З фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками наразі витрачено лише близько 10% усіх коштів. Надалі уряд планує здійснювати його перерозподіл, зокрема на боротьбу з економічними наслідками пандемії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", повідомляє "Укрінформ".

За словами прем’єра, Фонд COVID-19 складав 64,7 млрд гривень на боротьбу з наслідками коронавірусу. Він уже розподілений. Кошти, які витрачені, - це на сьогодні близько 10% від загальної суми. Оскільки боротьба з коронавірусом - процес тривалий і не завжди передбачуваний. Уряд спільно з бюджетним комітетом Верховної Ради робитиме (і вже робили) перерозподіл усередині цього фонду.

Шмигаль зазначив, що фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками покликаний забезпечити заробітну плату медикам і медичні засоби для лікарень.

"Він також розрахований на боротьбу з наслідками. Тому ми з цього фонду фінансуємо і певні економічні заходи, бо це також боротьба з наслідками COVID-19, адже наслідки економічної кризи, за прогнозами світових експертів, можуть бути більш трагічні, ніж наслідки медичної кризи", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, станом на 24 липня Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг. 

На охорону здоров’я було виділено 16 млрд. Ця сума піде на підвищені зарплати медикам, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, закупівлю обладнання для лікарень, будівництво та реконструкцію приймальних відділень опорних медзакладів. 

Ще близько 7 млрд пішло на фінансування фонду з безробіття. 2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським і відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

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